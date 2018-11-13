Комитет по физкультуре Петербурга подтвердил обыски в Дирекции спортсооружений

Санкт-Петербург, 13 ноября. В Дирекции по управлению спортивными сооружениями прошли обыски. Проверки проводили представители СКР и УФСБ в рамках расследования дела о поставке некачественных реагентов для городских бассейнов.

Организация входит в структуру Комитета по физической культуре и спорту. Проверки прошли в 17 оздоровительных комплексах. По словам исполняющей обязанности главы комитета Наталии Сафоновой, представители силовых структур предъявили постановление об обысках по делу о поставках реагентов в 2014-2017 годах.

Арестован адвокат, представлявший поставщика реагентов. Следствие подозревает его в создании мошеннической схемы. Сафонова добавила, что еще один человек находится под подпиской о невыезде. Комитет оказывает содействие следственным органам, пишет «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что ФСБ провела обыски в одном из московских ТЦ, в связи с чем был временно закрыт испанский визовый центр.