Парк появился на месте нелегальной парковки на Васильевском острове

Санкт-Петербург, 13 ноября. На набережной намыва Васильевского острова в Петербурге появился парк, который построили на участке Невской губы с незаконной парковкой.

Летом вице-губернатор Игорь Албин после обращений местных жителей поручил выяснить, по какому праву тут находятся машины. Оказалось, что земля была в субаренде у предпринимателя, но на этом месте должна быть зеленая зона.

В Смольном подчеркнули, что комитет по градостроительству Петербурга взял ситуацию под контроль. На месте стоянки высадили почти 240 деревьв и кустарников.

Здесь также поставили более 20 скамеек и урн для мусора. Ранее врио губернатора Петербурга распорядился выделить более 100 млн рублей на ремонт школьных спортивных площадок.