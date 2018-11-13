Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Парк появился на месте нелегальной парковки на Васильевском острове

43
0 Оставить комментарий

Парк появился на месте нелегальной парковки на Васильевском острове

Санкт-Петербург, 13 ноября. На набережной намыва Васильевского острова в Петербурге появился парк, который построили на участке Невской губы с незаконной парковкой.

Летом вице-губернатор Игорь Албин после обращений местных жителей поручил выяснить, по какому праву тут находятся машины. Оказалось, что земля была в субаренде у предпринимателя, но на этом месте должна быть зеленая зона.

В Смольном подчеркнули, что комитет по градостроительству Петербурга взял ситуацию под контроль. На месте стоянки высадили почти 240 деревьв и кустарников.

Здесь также поставили более 20 скамеек и урн для мусора. Ранее врио губернатора Петербурга распорядился выделить более 100 млн рублей на ремонт школьных спортивных площадок.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.