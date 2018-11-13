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Петербург встал в девятибалльных пробках из-за ледяного дождя

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Петербург встал в девятибалльных пробках из-за ледяного дождя

Санкт-Петербург, 13 ноября. Автомобилисты Петербурга вечером 13 ноября встали в 9-ти балльных пробках, что подтверждет сервис «Яндекс.Пробки».

В Центральном районе Петербурга трассы «покраснели» от обилия машин. На Пироговской набережной пробка образовалась длиной в 4 км. На Лесном проспекте автомобили стоят в пятикилометровой пробке.

На Невском проспекте машину движутся со скоростью до 5 километров в час. Пробки вызваны обильным дождем, который обрушился на город, многие люди решили воспользоваться автомобильным транспортом и такси, чтобы добраться до дома.

На некоторых улицах продолжаются дорожные и ремонтные работы.

Автор: Ирина Селезнева
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