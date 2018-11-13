Метеоры запустят из Петербурга в Невскую Дубровку

Санкт-Петербург, 13 ноября. В Ленинградской области начались предпроектные работы перед строительством причала пассажирских лайнеров в районе Невского пятачка. Первые метеоры могут швартоваться уже летом 2019 года.

Замглавы управления по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк отметил, что есть вариант построить причал напротив мемориала «Героям Метростроя». Он сможет принимать пассажирские лайнеры и метеоры. Прорабатывается прямой маршрут из Петербурга по Неве.

Весной будущего года начнется само строительство, оно будет выполняться компанией «Конт». Примерная стоимость причала — 60 млн рублей.

Напомним, что проект причалов появился в 2017 году. Причалы появились на Старой Ладоге и возле крепости Орешек. Столичные власти активно развивают речной и морской транспорт, сейчас на метеорах можно добраться в Петергоф.