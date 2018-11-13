Неизвестные украли 380 метров металлических ограждений в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 ноября. Правоохранительные органы Петербурга разыскивают неизвестных, которые демонтировали почти 400 метров стального забора, сообщили в ГУ МВД по Северной столице России и Ленобласти.

В полицию 12 ноября обратилась представительница муниципальных властей. Она заявила, что неизвестные в период между 7 и 9 ноября похитили заборчик на улицах Железнодорожная и Кораблестроителей, на Морской набережной.

Сотрудники полиции установили, что ночью неизвестные погрузили металл в «Газель» и скрылись. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства кражи, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Ранее сообщалось, что на детской площадке был обнаружен труп женщины средних лет с пакетом, в котором находилась игрушка и книги.