Движение в Петербурге ограничат из-за съемок фильма «Дылда»

Санкт-Петербург, 13 ноября. В Северной столице России стартуют съемки фильма «Дылда», из-за чего будут ограничено движение на некоторых улицах в Центральном и Петроградском районах города.

Фильм расскажет о послевоенном времени. В связи с кинопроизводством с 6.00 утра 16 ноября до 22.00 следующего дня перекроют Перекупный переулок. Еще одной локацией для съемочной группы станет Херсонская улица и проспект Бакунина.

Улица Чапаева будет закрыта 18 ноября с 03.00 до 22.00, автомобилисты не смогут проехать по улице Котовского. Здесь же запретят парковаться, поскольку современным автомобилям не место в историческом фильме. Напомним, что летом в Петербурге снимали комедию по мотивам сказки Ершова «Конек-горбунок».