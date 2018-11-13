Власти Петербурга выделят более 100 млн рублей на школьные стадионы

Санкт-Петербург, 13 ноября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился выделить дополнительные 107 млн рублей на ремонт школьных стадионов. Поправки внесут в бюджет города на 2019 год.

Члены Заксобрания Петербурга Денис Четырбок и Михаил Барышников обратились к главе города с просьбой обратить внимание на состояние школьных площадок. Многим требуется капитальный ремонт.

По данным Беглова, в ремонте нуждаются почти 200 образовательных учреждений, на это запланировано в бюджете более млрд рублей. В 2019 году планируется выделить дополнительное финансирование. Поправки к бюджету рассмотрят 21 ноября, пишет «Петербургский дневник».

Градоначальник считает, что эти расходы должны быть включены в программу развития образования Петербурга. Ранее Беглов утвердил поправки к бюджету на 2018 год.