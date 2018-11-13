Тело женщины с плюшевым мишкой нашли на детской площадке в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 ноября. На детской площадке в Петербурге нашли труп женщины с плюшевым мишкой, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Вечером 12 ноября в правоохранительные органы Петербурга поступило сообщение об обнаружении по адресу Старо-Петергофский проспект трупа женщины. Тело погибшей находилось на детской площадке без признаков насильственной смерти.

На вид пошибшей 40 лет, одета в коричневые ботинки, синие джинсы, темную куртку, синюю кофту, серую шапку. Рядом с трупом находилаь дамская сумка с книгами, проездным билетом, а также пакет с плюшевым мишкой внутри.