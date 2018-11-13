Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В Петербурге 20-летний житель Тверской области задержан за связь с девятиклассницей

196
0 Оставить комментарий

В Петербурге 20-летний житель Тверской области задержан за связь с девятиклассницей

Санкт-Петербург, 13 ноября. Петербургская полиция задержала 20-летнего жителя Тверской области за половое сношение с девятиклассницей. Заявление в правоохранительные органы подала мать несовершеннолетней.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, из заявления следует, что половой акт произошел в период с 14.00 часов 4 ноября до 12.40 дня 5 ноября в одной из гостиниц на Пулковском шоссе.

Молодой человек за половое сношение с несовершеннолетней был задержан в гостинице. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.