В Петербурге 20-летний житель Тверской области задержан за связь с девятиклассницей

Санкт-Петербург, 13 ноября. Петербургская полиция задержала 20-летнего жителя Тверской области за половое сношение с девятиклассницей. Заявление в правоохранительные органы подала мать несовершеннолетней.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, из заявления следует, что половой акт произошел в период с 14.00 часов 4 ноября до 12.40 дня 5 ноября в одной из гостиниц на Пулковском шоссе.

Молодой человек за половое сношение с несовершеннолетней был задержан в гостинице. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.