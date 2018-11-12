Линию трамвая «Чижик» в Петербурге полностью достроят к 2019 году

Санкт-Петербург, 12 ноября. В Красногвардейском районе Петербурга осенью 2019 полностью запустят скоростное травмайное сообщение проекта «Чижик».

Бывший глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что в планах ПАО «Группа ЛСР» до конца 2018 года провести линии от существующей трассы до Ириновского проспекта, а дальше создать кольцо у Ладожского вокзала. В будущем году будет строиться трамвайное депо.

Отмечается, что по этой линии курсирует частный трамвай «Чижик». Ранее сообщалось, что в эксплуатацию введут 23 вагона. Руководство трамвая обещало, что стоимость проезда будет равно общегородской.