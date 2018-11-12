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В Петербург прибыл первый поезд «Нева» зеленого цвета

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В Петербург прибыл первый поезд «Нева» зеленого цвета

Санкт-Петербург, 12 ноября. Первый состав нового поезда «Нева» приехал в Петербург, его цвет зеленый, сообщили в пресс-службе подземки.

Новый поезд запустят по зеленой линии петербургского метрополитена. В нем более удобные сидения, вертикальные поручни, двери открываются по-новому. Сами сотрудники метро отметили, что состав соответствует высоким техническим требованиям.

Вагоны хорошо вентилируются, в них есть цифровые информационные табло. Маломобильные пассажиры могут с комфортом разместиться на специально отведенных местах. В настоящий момент поезд стоит в электродепо «Автово».

Ранее сообщалось, что в метро Москвы пассажиры забыли более 1,7 тысяч вещей. Самые интересные из них — бензопила, обои, компьютер.

Автор: Ирина Селезнева
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