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Совладельца «Юлмарта» освободили под залог в Петербурге

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Совладельца «Юлмарта» освободили под залог в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 ноября. Находящегося под домашнем арестом совладельца компании «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, который подозревается в мошенничестве, освободили под залог в 25 млн рублей.

Соответственное решение в понедельник принял Смольнинский районный суд Петербурга, удовлетворив ходатайство стороны защиты. Прокуратура выступала против смягчения меры пресечения, однако судья отметил, что доводы обвинения «себя исчерпали».

Напомним, что  Костыгин подозревается в мошенничестве с кредитными средства. По версии следствия, бизнесмен в 2016 году взял 1 млрд рублей у Сбербанка, однако не стал следовать условиям соглашения и потратил деньги по своему усмотрению. Кроме того, предприниматель якобы предоставлял кредитной организации недостоверные сведения о финансовом состоянии «Юлмарт». Весной этого года петербургский арбитраж начал процедуру банкротства компании  «Юлмарт».

Автор: Антон Соколов
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