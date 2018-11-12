Суд Петербурга вынес приговор виновнику ДТП с четырьмя погибшими

Санкт-Петербург, 12 ноября. В Петербурге виновника аварии, в которой погибли четыре человека, приговорили к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Невский районный суд вынес приговор 25-летнему мужчине. ДТП произошло в декабре 2017 года, когда водитель проехал на красный свет на машине Mercedes ML350. Иномарка столкнулась с микроавтобусом, в котором находились работники «Горэлектротранса».

Три пассажира и водитель микроавтобуса погибли, у них остались дети. Виновник аварии скрылся с места происшествия и какое-то время прятался от правоохранительных органов. По версии следствия, он находился в состоянии наркотического опьянения.