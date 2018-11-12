Пожар произошел на улице 10-я Красноармейская в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 ноября. На улице 10-я Красноармейская произошел пожар, как сообщил источник Федерального агентства новостей, горит мусор.

На месте инцидента находятся оперативные службы. Пожарные борются с огнем. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов не исключил ранее, что в 2019 году будут выделены дополнительные средства на пожарную безопасность.

10 ноября в Петербурге произошел крупный пожар в одном из супермаркетов торговой сети «Лента».