Снег с дождем и ветер: синоптики предупредили петербуржцев об ухудшении погоды

Санкт-Петербург, 12 ноября. Спасатели предупредили жителей Петербурга, что мокрый снег с дождем и сильным ветром обрушится на город.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13 ноября ожидается резкое ухудшение погоды. При дожде и снеге подует ветер южного направления, в прибрежных районах Петербурга его скорость достигнет 15 метров в секунду.

Спасатели также напомнили, что на дорогах ожидается в такую погоду гололедица. Водителям стоит пересесть на общественный транспорт или парковаться подальше от деревьев. В любом случае не стоит совершать опасных маневров на дорогах, резко тормозить, следует держать дистанцию с впереди идущими машинами, не нарушать ПДД.