Звезда «Улицы» рассказала о борьбе с раком

Санкт-Петербург, 12 ноября. Звезда российского сериала «Улица» актриса Кристина Кузьмина рассказала о своей борьбе с раком. Для нее главное позитивный настрой и вера в то, что вылечиться можно.

Актриса родом из Петербурга, после учебы в СПбГАТИ она поработала в театре имени Ленсовета, затем перешла в театр имени Комиссаржевской. По мнению Кузьминой, именно сложные отношения с супругом режиссером Дмитрием Месхиевым и завал на работе подкосили ее здоровье.

Но в первый раз ей удалось выздороветь и победить болезнь.

«Когда справляешься с болезнью, есть ощущение победы. Но когда спустя пять лет болезнь появляется снова, то ты понимаешь, что «победить рак» — это звучит слишком пафосно», — говорит артистка, ее слова передает «Петербургский дневник».

Она добавила, что больному человеку всегда страшно. Но это очень сильно тормозит развитие. Актриса считает, что людям с онкологическим заболеванием обязательно нужна поддержка друзей, семьи, психологическая помощь.

А еще очень сильная мотивация, чтобы жить. Для Кузьминой этой мотивацией стал ребенок.