Суд оштрафовал петербуржца на 300 тысяч рублей за видео с поющим «Мурку» попом

Санкт-Петербург, 12 ноября. Калининский районный суд Петербурга оштрафовал местного жителя на 300 тысяч рублей за умышленное размещение в социальных сетях картинок и роликов, которые оскорбляют чувства верующих и людей других национальностей, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В 2018 году правоохранители возбудили уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды. По версии следствия, петербуржец разместил у себя на странице противозаконный контент. Подсудимый признал свою вину.

По данным СМИ, речь шла о видеозаписи с участием попа, который поет «Мурку». Ролик сопровождался некорректным комментарием. А также об изображении Иисуса и сомнительной записи под ним.