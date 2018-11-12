Беглов: Петербург сохранит льготы для инвесторов

Санкт-Петербург, 12 ноября. Врио Петербурга Александр Беглов выступил на открытии III Инвестиционного форума, который проходит в городе на Неве. Он рассказал, какие условия необходимы для улучшения инвестклимата в регионе.

Большие возможности, а также льготы сделали Петербург очень привлекательным для инвесторов. Однако власти должны сделать все необходимое, чтобы перезагрузить отношения с инвесторами.

Беглов полчеркнул, что владельцы капитала не должны ждать разрешения на получение земли под бизнес в течение 10 месяцев. Все процессы должны быть быстрыми и прозрачными, а городское правительство об этом позаботится.

Губернатор считает необходимым уход от избыточного документооборота, отчетности, административной нагрузки для предпринимателей. Это поможет улучшить деловой климат в Северной столице России.

Ранее Беглов сообщил в 2019 году может быть выделено дополнительное финансирование для борьбы с пожарами. Об этом он заявил после пожара в «Ленте».