Полиция разогнала массовую драку несовершеннолетних в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 ноября. Правоохранители Петербурга днем 11 ноября разогнали подростков в Невском районе, которые устроили массовую драку.

Сходка подростков произошла на перекрестке Дмитрия Устинова и Караваевской. В драке участвовали порядка 30 человек, шестерых полиция задержала. Подростки с Фрунзеского и Колпинского районе решили выяснить отношения.

В отдел полиции доставили несовершеннолетних, которые обучаются в школах и колледжах. Никто из участников драки серьезно не пострадал. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее сообщалось, что неизвестный нанес три ножевые ранения петербуржцу, попросив у него закурить.