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Неизвестный в драповом пальто напал с ножом на петербуржца у мусорного контейнера

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Неизвестный в драповом пальто напал с ножом на петербуржца у мусорного контейнера

Санкт-Петербург, 12 ноября. Неизвестный мужчина в драповом пальто и кепи попросил жителя Петербурга дать сигарету, а затем нанес ему ножевые ранения, забрал деньги и скрылся, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вечером 11 ноября на улице Антонова-Овсеенко. Возле мусорного контейнера на мужчину 1978 года рождения напал неизвестный. Он попросил закурить, а когда петербуржец стал доставатьь сигареты, нанес ножом удары в область живота, руку и ногу.

Затем злоумышленник схватил деньги и скрылся в направлении Икровского проспекта. Рост нападавшего — 177–180 см, южной национальности, с бородой.

Автор: Ирина Селезнева
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