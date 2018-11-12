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Поисковики обнаружили на трассе в Ленобласти 15 мин времен войны

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Поисковики обнаружили на трассе в Ленобласти 15 мин времен войны

Санкт-Петербург, 12 ноября. В Ломоносовском районе Ленобласти на 65-м км дороги Санкт-Петербург — Ручьи сотрудники поискового отряда обнаружили 15 противотанковых мин времен Великой Отечественной войны, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Днем 11 ноября поисковики музея «Форт Красная Горка» обнаружили боеприпасы времен войны. Вывоз мин запланирован на 12 ноября силами военнослужащих военной части №31810. Сообщается, что движение по автодороге не перекрывалось.

Охрана места происшествия осуществляется нарядом ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району.

Автор: Ирина Селезнева
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