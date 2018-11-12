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Грабители в Петербурге порезали водителя Kia и отобрали документы на авто

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Грабители в Петербурге порезали водителя Kia и отобрали документы на авто

Санкт-Петербург, 12 ноября. Полиция Петербурга задержала двух грабителей, который напали на водителя иномарки Kia, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Утром 11 ноября на улице Крыленко в Петербурге произошло ЧП. Ранее судимый мужчина 1987 года рождения и его неработающий сообщник 1986 года рождения напали на водителя Kia Rio 1951 года рождения.

Злоумышленники высадили мужчину из салона, избили и нанесли нексколько ударов ножом. Они похитили водительское удостоверение, 11 тысяч рублей, пенсионное удостоверение, бумаги на машину, мобильный телефон.

Правоохранительные органы задержали нападавших, возбуждено уголовное дело. Пострадавший находится в Александровской больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленными ранами левой брови и левой ушной раковины, закрытой травмой грудной клетки, резаными ранами.

Автор: Ирина Селезнева
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