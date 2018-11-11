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Таксист влетел в припаркованные авто на Индустриальном проспекте в Петербурге

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Таксист влетел в припаркованные авто на Индустриальном проспекте в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием такси произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Соответствующую информацию передают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария случилась на Индустриальном проспекте: машина такси влетела в припаркованные автомобили. По словам очевидцев, отечественная легковушка встала в центре бокового проезда, таксист решил объехать ее слева.

«В этот момент водитель отечественного авто решил повернуть налево. В результате, таксист на скорости влетел в припаркованные автомобили», — отмечает один из пользователей соцсетей.

Автор: Алексей Громов
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