Таксист влетел в припаркованные авто на Индустриальном проспекте в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием такси произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Соответствующую информацию передают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария случилась на Индустриальном проспекте: машина такси влетела в припаркованные автомобили. По словам очевидцев, отечественная легковушка встала в центре бокового проезда, таксист решил объехать ее слева.