Движение транспорта по Моховой улице в Петербурге закроют до середины декабря

Санкт-Петербург, 11 ноября. Новые ограничения движения транспорта введут в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию передает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

В период с 12 ноября по 22 декабря будет закрыто движение транспорта по улице Моховой на участке от улицы Пестеля до улицы Чайковского из-за реконструкции тепловой сети.

Также в понедельник, 12 ноября, до 26 декабря закроется движение по улице Сергея Марго в связи с проведением работ по прокладке трубопровода.

Водителей просят заблаговременно строить маршрут с учетом данных изменений.