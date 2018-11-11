Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Шарапова привлечет повышенное внимание публики к турниру St. Petersburg Ladies Trophy — Медведев

39
0 Оставить комментарий

Шарапова привлечет повышенное внимание публики к турниру St. Petersburg Ladies Trophy — Медведев

Санкт-Петербург, 11 ноября. Теннисистка Мария Шарапова привлечет большое количество зрителей на турнир St. Petersburg Ladies Trophy. Об этом рассказал заместитель председателя правления «Газпрома» и генеральный директор соревнований Александр Медведев.

Он официально подтвердил участие российской теннисистки Марии Шараповой в Ladies Trophy, выразив надежду на то, что на турнире она будет в самой лучше спортивной форме.

Также Александр Медведев рассказал о том, что теннисистка привлечет повышенное внимание публики.

«Все-таки она нечасто играла в России. Думаю, что будут две теннисистки из первой десятки мирового рейтинга. В декабре объявим дополнительно, кто это будет. Уверен, что на турнире и наши девушки выступят», — цитирует «360» Медведева.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.