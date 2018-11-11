Шарапова привлечет повышенное внимание публики к турниру St. Petersburg Ladies Trophy — Медведев
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Санкт-Петербург, 11 ноября. Теннисистка Мария Шарапова привлечет большое количество зрителей на турнир St. Petersburg Ladies Trophy. Об этом рассказал заместитель председателя правления «Газпрома» и генеральный директор соревнований Александр Медведев.
Он официально подтвердил участие российской теннисистки Марии Шараповой в Ladies Trophy, выразив надежду на то, что на турнире она будет в самой лучше спортивной форме.
Также Александр Медведев рассказал о том, что теннисистка привлечет повышенное внимание публики.
«Все-таки она нечасто играла в России. Думаю, что будут две теннисистки из первой десятки мирового рейтинга. В декабре объявим дополнительно, кто это будет. Уверен, что на турнире и наши девушки выступят», — цитирует «360» Медведева.