Шарапова привлечет повышенное внимание публики к турниру St. Petersburg Ladies Trophy — Медведев

Санкт-Петербург, 11 ноября. Теннисистка Мария Шарапова привлечет большое количество зрителей на турнир St. Petersburg Ladies Trophy. Об этом рассказал заместитель председателя правления «Газпрома» и генеральный директор соревнований Александр Медведев.

Он официально подтвердил участие российской теннисистки Марии Шараповой в Ladies Trophy, выразив надежду на то, что на турнире она будет в самой лучше спортивной форме.

Также Александр Медведев рассказал о том, что теннисистка привлечет повышенное внимание публики.