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Квартира в жилом доме загорелась в Ленобласти: опубликовано видео

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Квартира в жилом доме загорелась в Ленобласти: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 11 ноября. Квартира на пятом этаже жилого дома загорелась в Ленобласти, жильцы самостоятельно эвакуировались. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

ЧП произошло в городе Отрадное: загорелась квартира, расположенная на пятом этаже дома по улице Лесной, 4А.

По словам очевидцев, перед возгоранием хозяин квартиры вышел по своим делам. Когда из квартиры повалил дым, люди самостоятельно эвакуировались. Некоторые помогали детям и пожилым выбраться из дома.

Сотрудники МЧС, чтобы добраться до очага и потушить пожар, спилили входную дверь. Информации о пострадавших не поступало.  

Автор: Алексей Громов
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