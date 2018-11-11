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Стало известно, в какой форме «Зенит» выйдет на матч с ЦСКА

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Стало известно, в какой форме «Зенит» выйдет на матч с ЦСКА

Санкт-Петербург, 11 ноября. Петербургский «Зенит» сыграет с московским ЦСКА в белой форме. Соответствующую информацию передает пресс-служба футбольного клуба города на Неве.

Матч между петербургским «Зенитом» против московского ЦСКА состоится в воскресенье, 11 ноября, в 19.00 по московскому времени.

Футболисты «сине-бело-голубых» выйдут на поле в белой форме, вратарь будет играть в зеленой форме. Соперники наденут красно-синюю экипировку, вратарь — фиолетовую.

Отметим, матч 14-го тура «Премьер-Лиги» соберет около 25 тысяч футбольных болельщиков. Болельщики смогут посмотреть трансляцию на «Санкт-Петербург Арене». 

Автор: Алексей Громов
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