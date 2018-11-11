Петербуржцев предупредили о гололеде на дорогах

Санкт-Петербург, 11 ноября. Петербургских водителей предупредили о возможном гололеде на дорогах. Об этом пишут «Невские новости».

В период с 12 по 14 ноября в городе на Неве на дорогах образуется гололедица, поэтому водителей просят быть предельно внимательными аккуратными, соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.

Также синоптики обещают сильный ветер. Горожанам рекомендуют не находиться у линий электропередач, деревьев и рекламный щитов, так как есть возможность обрушения шатких конструкций.

Отметим, в воскресенье, 12 ноября, в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде моросящего дождя и мокрого снега.