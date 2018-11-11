Сотрудника ФСИН избили и ограбили во Фрунзенском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 11 ноября. Неизвестные напали на 32-летнего начальника отряда исправительной колонии во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Как пишет «78», с заявлением о нападении в субботу, 10 ноября, обратился 32-летний начальник отряда исправительной колонии № 5. Он рассказал, что на него напали и похитили сумку, в которой находились телефон, служебное удостоверение, паспорт, права, банковские карты и ключи от квартиры.

В пятницу, 9 ноября, мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб носа и скуловой области.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что его избили в лифте дома № 3 по Купчинской улице.