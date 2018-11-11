В Петербурге под «Мостом глупости» застрял 159-й грузовик

Санкт-Петербург, 11 ноября. Еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика случилось в Санкт-Петербурге под мостом с надписью «Газель не проедет». Соответствующая информация появилась на официальной странице моста глупости в микроблоге в Twitter.

Утром в субботу, 10 ноября, 159-я газель застряла под «Мостом глупости», несмотря не предупреждающие растяжки водители упорно пытаются преодолеть препятствие и испытывают переправу на прочность.

Отметим, мост оборудован необходимыми знаками предупреждения. Также перед путепроводом есть дополнительные щиты, которые предупреждают водителей об ограничении высоты проезжающего транспорта до 2,7 метра.