Шарапова сыграет на турнире St. Petersburg Ladies Trophy

Санкт-Петербург, 11 ноября. Известная российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в турнире в 2019 году в Санкт-Петербурге.

Соответствующее сообщение опубликовала Женская теннисная ассоциация (Women’s Tennis Association, WTA) в Twitter.

Мария Шарапова заявилась на три турнира, которые пройдут в следующем году. Она выступит также на первенстве в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy. Соревнования состоятся с 28 января по 3 февраля в следующем году.

Напомним, в сентябре 2018 года Шарапова досрочно завершила сезон из-за травмы.