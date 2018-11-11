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Шарапова сыграет на турнире St. Petersburg Ladies Trophy

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Шарапова сыграет на турнире St. Petersburg Ladies Trophy

Санкт-Петербург, 11 ноября. Известная российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в турнире в 2019 году в Санкт-Петербурге.

Соответствующее сообщение опубликовала Женская теннисная ассоциация (Women’s Tennis Association, WTA) в Twitter.

Мария Шарапова заявилась на три турнира, которые пройдут в следующем году. Она выступит также на первенстве в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy. Соревнования состоятся с 28 января по 3 февраля в следующем году.

Напомним, в сентябре 2018 года Шарапова досрочно завершила сезон из-за травмы.

Автор: Алексей Громов
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