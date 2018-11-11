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Неизвестные ограбили квартиру пенсионера в Красногвардейском районе Петербурга

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Неизвестные ограбили квартиру пенсионера в Красногвардейском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 11 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ограбления квартиры пенсионера в Красногвардейском районе Петербурга.

Неизвестные воспользовались доверчивостью пенсионера-хозяина квартиры на Пискаревском проспекте и похитили у него десять тысяч рублей. Соответствующую информацию передает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел 10 ноября около 02.00.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Автор: Алексей Громов
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