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Воспитанники Петербургского кадетского корпуса из Сирии пишут географический диктант

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Воспитанники Петербургского кадетского корпуса из Сирии пишут географический диктант

Санкт-Петербург, 11 ноября. Воспитанники Санкт-Петербургского кадетского корпуса из Сирии проверяют свои знания на географическом диктанте, который позволит им быстрее освоиться в России.

С приветственным словом перед воспитанниками Санкт-Петербургского кадетского корпуса из Сирии выступил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, он вручил им научно-справочное пособие для изучения географии, истории и военного искусства «Атлас офицера».

Булгаков пожелал всем успешно написать географический диктант и отметил, что в следующем году все получится, если усердно учиться и изучать географию и культуру России, передает ТАСС.

В настоящее время воспитанники Санкт-Петербургского кадетского корпуса из Сирии изучают русский язык и знакомятся с культурой и обычаями страны.

Отметим, географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Автор: Алексей Громов
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