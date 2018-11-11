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Студентка из Китая стала жертвой карманников в петербургском метро

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Студентка из Китая стала жертвой карманников в петербургском метро

Санкт-Петербург, 11 ноября. Сотрудники полиции выясняют личности злоумышленников, которые обокрали студентку из Китая в метро Петербурга. Об этом пишут «Невские новости».

В отделение правоохранительных органов обратилась гражданка Китая, которая сообщила, что неизвестные в субботу, 10 ноября, около 05.00 похитили у нее национальный паспорт, миграционную карту и свидетельство о регистрации на территории РФ.

Кража произошла в петербургском метрополитене. Девушка является студенткой Педагогического университета. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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