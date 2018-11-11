Пожарные потушили возгорание в квартире дома в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 11 ноября. Серьезный пожар зафиксировали в квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга. Соответствующую информацию передает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.

Информация о возгорании на кухне в квартире дома на улице Савушкина поступила спасателям в воскресенье, 11 ноября, около 08.50. На место незамедлительно выехали 13 человек личного состава и три единицы техники. Пожарным удалось ликвидировать возгорание около 10.00.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Известно, что пламя охватило территорию площадью в два квадратных метра. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину возгорания.