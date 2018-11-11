Две иномарки столкнулись на Площади Восстания в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 ноября. Две иномарки столкнулись в самом центре Санкт-Петербурга. Об этом пишут «Невские новости».

Аварию зафиксировали на Площади Восстания рано утром в воскресенье, 11 ноября. Водитель, находившийся за рулем Hyundai Solaris, решил, что успеет проскочить на красный сигнал светофора без последствий, однако произошло столкновение с машиной марки KIA. К счастью, информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о смертельном дорожно-транспортном происшествии случилось в Тосненском районе Санкт-Петербурга: пешеход скончался под колесами грузовика.