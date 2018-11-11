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Петербург вошел в тройку лучших городов России для шопинга

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Петербург вошел в тройку лучших городов России для шопинга

Санкт-Петербург, 11 ноября. Город на Неве вошел в тройку лидеров среди городов России, которые максимально удобны для шопинга. Соответствующий рейтинг подготовил туристический портал Tvil.ru.

Исследование было проведено в рамках празднования всемирного Дня шопинга, который празднуют 11 ноября. Так, лидирующие позиции среди городов, по которым лучше всего ходить по магазинам, занимает российская столица — за Москву проголосовали 53 процента респондентов.

На втором месте расположился Санкт-Петербург с 26 процентами голосов, а тройку лидеров замыкает Сочи, за который отдали 15 процентов голосов. Также хорошие позиции в рейтинге у Казани и Калининграда.

Автор: Ксения Пудовкина
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