ФАН публикует видео с места ДТП с 4 пострадавшими в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 ноября. В Петербурге на перекрестке улицы Передовиков и Индустриального проспекта произошло серьезное ДТП. Федеральное агентство новостей публикует видео с места аварии.

В результате столкновения двух автомобилей одна из машин выехала на газон и перевернулась. Сообщает о четверых пострадавших, их доставили в больницу. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сайт газеты «Известия» сообщил, что на проспекте Обуховской обороны иномарка Mitsubishi протаранила микроавтобус телеканала «Вести» — Санкт-Петербург». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля был пьян и в момент ДТП пытался уйти от погони. Молодой человек задержан.