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МЧС опубликовало видео изнутри горящего гипермаркета «Лента» в Петербурге

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МЧС опубликовало видео изнутри горящего гипермаркета «Лента» в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 ноября. На официальном сайте МЧС по Санкт-Петербургу появились фото с места серьезного пожара в гипермаркете «Лента» в Адмиралтейском районе.

Отметим, площадь возгорания составила 4,8 тысяч квадратных метров, кровля магазина обрушилась на площади 3,2 квадратных метров. Сообщение о пожаре «Ленты» на набережной Обводного Канала поступило дежурному МЧС утром 10 ноября.

Согласно данным «Пятого канала», которое предоставила пресс-служба гипермаркета «Лента» пострадал один сотрудник компании. Его осмотрели медики и направили на амбулаторное лечение.

Напомним, врио губернатора Петербурга Александр Беглов поблагодарил сотрудников МЧС за оперативную работу на месте пожара.

Автор: Алексей Громов
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