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Иномарка сгорела во время попытки поджога здания редакции НТВ в Петербурге

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Иномарка сгорела во время попытки поджога здания редакции НТВ в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 ноября. Неизвестный попытался бросить бутылку с зажигательной смесью в дверь здания, расположенного на улице академика Павлова в Петербурге.

По информации некоторых СМИ, бросить зажигательную смесь пытались во входную дверь офиса «НТВ», так как он находится на первом этаже на улице академика Павлова.

Как стало известно ФАН, к настоящему моменту есть официальная информация о сгоревшем автомобиле и попытке поджога здания по улице академика Павлова, 14А, на Петроградской стороне.

Расследованием занялись сотрудники оперативных органов и петербургское управление ФСБ.

Автор: Алексей Громов
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