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Новые велопарковки появились у станции метро «Василеостровская» в Петербурге

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Новые велопарковки появились у станции метро «Василеостровская» в Петербурге

Москва, 10 ноября. Новые велопарковки появились на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Невские новости».

Новые велопарковки на 20 мест появились у станции метрополитена «Василеостровская». Их установили в рамках сотрудничества между компанией «МТС» и активистами движения «Красивый Петербург». 

«Районная администрация пошла навстречу, и после всестороннего обсуждения мы вместе выбрали изготовителя и надёжный вариант конструкции», — отмечает пресс-служба «Красивого Петербурга». 

Напомним, жителям и гостям Санкт-Петербурга сообщают о том, что в 2018 году оборудуют шесть выделенных полос для велосипедов.

Автор: Алексей Громов
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