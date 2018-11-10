Новые велопарковки появились у станции метро «Василеостровская» в Петербурге

Москва, 10 ноября. Новые велопарковки появились на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Невские новости».

Новые велопарковки на 20 мест появились у станции метрополитена «Василеостровская». Их установили в рамках сотрудничества между компанией «МТС» и активистами движения «Красивый Петербург».

«Районная администрация пошла навстречу, и после всестороннего обсуждения мы вместе выбрали изготовителя и надёжный вариант конструкции», — отмечает пресс-служба «Красивого Петербурга».

Напомним, жителям и гостям Санкт-Петербурга сообщают о том, что в 2018 году оборудуют шесть выделенных полос для велосипедов.