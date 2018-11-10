Юные хоккеисты разберут автомат Калашникова на Дне морской пехоты в Сестрорецке

Санкт-Петербург, 10 ноября. Юные хоккеисты из пяти регионов России смогут разобрать автомат Калашникова, изучить винтовку Мосина и подержать в руках настоящие гранатометы РПГ-7 и АГС-17 на праздновании Дня морской пехоты в Сестрорецке.

Торжественные и развлекательные мероприятия пройдут в городе 24 и 25 ноября. Детские хоккейные команды съедутся на турнир, приуроченный к празднику. Помимо спортивного зрелища, юных спортсменов, жителей и гостей города организаторы приглашают посетить выставку исторического и современного оружия и боевой техники.

Открытие праздника состоится 24 ноября в 12.00 у входа в Ледовый дворец. Сначала на лед выйдут фигуристы школы олимпийского резерва «Звездный Лед», затем зрителей ждут 15 хоккейных матчей.

Кроме того, в рамках празднования Дня морской пехоты гости и жители Сестрорецка смогут попасть на выставку, посвященную Сестрорецкому инструментальному заводу, а также поближе познакомиться с боевыми машинами «Тигр» и БТР-80. В Ледовом дворце представят оружие и экипировку морпехов со времен Великой Отечественной войны до сегодняшних дней.

Праздник в Сестрорецке пройдет в рамках проекта «Добрый лед». Он будет посвящен памяти Героя России Владимира Таташвили, погибшего в боях на Северном Кавказе.