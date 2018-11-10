Беглов заявил о дефиците бюджета Петербурга

Санкт-Петербург, 10 ноября. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о дефиците городского бюджета в 100 млрд рублей, передает телеканал «78».

По его словам, ранее бюджет города был профицитным, однако в 2018 году выяснилось, что у города есть долг, и он постоянно растет. Беглов отметил, что именно неэффективность работы чиновников повлияли на сложившуюся ситуацию.

«До сих пор не проведена оцифровка всей собственности, так что не только простые горожане, но даже профильные чиновники толком не знают, какой доход городу приносит или могло бы приносить, например, то или иное здание, сдаваемое в аренду», — сообщил Беглов.

Также он подчеркнул, что есть претензии к главе комитета имущественных отношений администрации Петербурга Михаилу Мокрецову.