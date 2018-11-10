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Стали известны подробности о пострадавших при пожаре в гипермаркете «Лента» в Петербурге

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Стали известны подробности о пострадавших при пожаре в гипермаркете «Лента» в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 ноября. Два человека пострадали при пожаре в гипермаркете «Лента» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Источник ФАН сообщил, что пострадали два человека: мужчина повредил ногу, а у женщины гипертонический криз.

Напомним, сообщение о серьезном возгорании в гипермаркете «Лента» на набережной Обводного Канала поступило в службу МЧС в субботу, 10 ноября, в 08.30. Площадь возгорания составила 4,8 тысяч квадратных метров, кровля магазина обрушилась на площади 3,2 квадратных метров. 

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов поблагодарил сотрудников МЧС за оперативную работу на месте пожара.

 

Автор: Алексей Громов
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