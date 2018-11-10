Стали известны подробности о пострадавших при пожаре в гипермаркете «Лента» в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 ноября. Два человека пострадали при пожаре в гипермаркете «Лента» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Источник ФАН сообщил, что пострадали два человека: мужчина повредил ногу, а у женщины гипертонический криз.

Напомним, сообщение о серьезном возгорании в гипермаркете «Лента» на набережной Обводного Канала поступило в службу МЧС в субботу, 10 ноября, в 08.30. Площадь возгорания составила 4,8 тысяч квадратных метров, кровля магазина обрушилась на площади 3,2 квадратных метров.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов поблагодарил сотрудников МЧС за оперативную работу на месте пожара.