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Грузовик насмерть сбил пешехода в Петербурге

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Грузовик насмерть сбил пешехода в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Тосненском районе Петербурга: мужчина скончался под колесами грузовика. Соответствующую информацию передает УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и области.

Авария случилось на 611 километре автомобильной дороги «Россия»: 44-летний водитель, находившийся за рулем грузовика марки Volvo, наехал на 33-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Он получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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