Трамвайная линия может соединить Кудрово со станцией метро «Улица Дыбенко» в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 ноября. Трамвайная линия может соединить Кудрово и станцию метро «Улица Дыбенко», которая расположена в пределах Санкт-Петербурга. Об этом пишут «Невские новости».

Трамвайную линию по двум путепроводам планируют провести от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрово, продлив улицу Подвойского. Данный вопрос обсудили на выездном совещании под руководством ОЖД с представительством дирекции и исполнительными органами госвласти города и области.

Проект предполагает строительство трамвайной линии в створе улицы Ленинградская (улица Дыбенко) и в створе Областной улицы (улица Подвойского).