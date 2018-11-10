Появилось видео горящего гипермаркета «Лента» в Петербурге с высоты

Санкт-Петербург, 10 ноября. Горение на площади 600 квадратных метров продолжается в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил официальный представитель городского ГУ МЧС России Андрей Литовка​​​.

Сообщение о пожаре в гипермаркете «Лента» в Адмиралтейском районе поступило в службу МЧС в субботу, 10 ноября, в 08.30. Пожару присвоили третий уровень сложности.

Площадь возгорания составила 4,8 тысяч квадратных метров, кровля здания обрушилась на площади 3,2 квадратных метров.

«Происходит очаговое горение на площади 600 метров квадратных. Работает 12 единиц техники 58 человек личного состава», — отметил Литовка.

Отметим, ветер гонит дым в сторону «Балтийского вокзала», где все заволокло едким дымом. Люди закрывают рот.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил сотрудников МЧС за оперативную работу на месте пожара в гипермаркете «Лента».