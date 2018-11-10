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Беглов оценил работу спасателей в гипермаркете «Лента» в Петербурге

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Беглов оценил работу спасателей в гипермаркете «Лента» в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 ноября. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил сотрудников МЧС за оперативную работу на месте серьезного пожара в гипермаркете «Лента».

Беглов, прибывший на место пожара на набережной Обводного Канала, поблагодарил сотрудников МЧС за оперативную реакцию, благодаря которой удалось предотвратить распространение огня на соседнее административное здание, которое расположено в 20 метрах от гипермаркета «Лента».

Напомним, площадь возгорания составила 4,8 тысяч квадратных метров, кровля здания обрушилась на площади 3,2 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в субботу, 10 ноября, в 08.30. К 10.25 возгорание удалось локализовать.

Автор: Денис Машкин
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