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Возвращавшийся со свадьбы пьяный мужчина на Fiat влетел в Kia в центре Петербурга

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Возвращавшийся со свадьбы пьяный мужчина на Fiat влетел в Kia в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 10 ноября. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 10 ноября в Санкт-Петербурге: столкнулись две иномарки, водитель одной из которых возвращался со свадьбы.

Авария случилась на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы: столкнулись иномарки Fiat и Kia. По сообщению очевидцев, водитель, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения, так как ехал со свадьбы. Он проехал на красный сигнал светофора и влетел в бок Kia.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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