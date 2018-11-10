Пожарные локализовали возгорание на площади 4,8 тыс. кв. м в гипермаркете «Лента» в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 ноября. Сотрудники МЧС локализовали возгорание в гипермаркете «Лента» на набережной Обводного Канала в Санкт-Петербурге.

По заявлению пожарных площадь возгорания составила 4,8 тысяч квадратных метров, кровля здания обрушилась на площади 3,2 квадратных метров. К счастью, информации о погибших не поступало. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Сотрудники МЧС локализовали возгорание, к 10.25 огонь частично остался на площади 500 квадратных метров. Угрозы дальнейшего распространения нет. По данным СМИ, один человек пострадал.

На место пожара прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.